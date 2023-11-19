70 % من المشتريين يفضلون شراء وحدات عقارية كاملة التشطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أظهر تقرير عقارماب السنوي لعام 2023 تفضيل ما يزيد عن 70% من العملاء شراء الوحدات السكنية كاملة التشطيب للانتقال إليها على الفور ورغبة نسبة لا تزيد عن 10% فقط من العملاء باختلاف مستوياتهم الاجتماعية بشراء عقارات بدون تشطيب.

وأظهرت الدراسة أيضًا رغبة العملاء في توافر الخدمات الأخرى بمنطقة معيشتهم وفي مقدمتها المناطق الخضراء ويليها الخدمات التجارية ومساحات المياه والنوادي الاجتماعية والرياضية طبقًا للمستوى الاجتماعي.

وطبقا لما وصلت إليه الدراسة السنوية، يفضل 90% من العملاء شراء عقارات لحفظ مدخراتهم والاستثمار، وذلك لاعتقادهم أن العقارات هي أفضل الفرص المتاحة للاستثمار في الوقت الحالي، فهي قطاع آمن لا مخاطرة فيه، وكذلك تدر عائد دوري نظير تأجيرها.

كما يرى العملاء أن العقارات سواء أرض أو شقق يمكن تأجيرها والحصول على تدفق نقدي شهري دون متاعب أو نفقات، وبالتالي في هذه الحالة يتم تحقيق ميزتين؛ امتلاك أصل يرتفع ثمنه مع الوقت، والحصول منه على عائد شهري أو سنوي في حالة تأجيره.

وقد أظهرت الدراسة أيضًا اهتمام ما يقارب من 30% من العملاء بالاستثمار في العملات الأجنبية، لتأتي في المرتبة الثانية بعد العقارات، وذلك في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم، والتي من المتوقع أن تستمر خلال الأشهر القادمة بالإضافة إلى خفض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار عدة مرات خلال السنة الماضية.