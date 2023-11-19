مسؤول بمستشفى الشفاء: الاحتلال يستعمل المرضى دروعا بشرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال رئيس قسم الحروق بمجمع الشفاء الطبي بغزة أحمد مخللاتي، اليوم الأحد، إن الوضع مأساوياً ويزداد سوءا في المجمع، مشيرا أن من تبقى في المستشفى 15 فردا من الكادر الطبي ولديهم 260 مريضا ما زالوا في المستشفى.

وأوضح مخللاتي في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة"، إنهم فقدوا مريضين في العناية المركزة، مشيرا إلى أن المجمع لم يعد صالحا لتقديم الرعاية، إذ لا يستطيعون الوصول إلى المختبرات ومنذ 8 أيام لم يدخل الطعام ولا الماء.

ولفت رئيس قسم الحروق بمجمع الشفاء الطبي إلى أن الاحتلال دمر قسم الأشعة كما أنهم لا يستطيعون توفير العلاج لـ 22 من مرضى الكلى لديهم، مشددا على أن الاحتلال يماطل في إفراغ المستشفى ويتعمد كسب الوقت.

ونوّه مخللاتي إلى أن الوضع في المستشفى سيئ للغاية ولا يسمح بتقديم أبسط العلاجات، إذ لا يمكنهم توفير حتى مسكنات الألم للمرضى، إلى جانب أن الاحتلال يتعامل مع الكوادر الطبية بطريقة سيئة ولا يتعاون على الإطلاق.

وكشف عن أن الاحتلال يسألهم عن مخابئ الأسلحة وأماكن المقاتلين، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعمل المرضى دروعا بشرية،

ولفت رئيس قسم الحروق بمجمع إلى أنه تم تكسير المصاعد ولا يستطيعون نقل المرضى بأي آلية، مؤكدا أنه مع عدد المرضى وقلة سيارات الإسعاف قد نحتاج شهرا لإخراج جميع المرضى