انهيار عقار سكني بحي شرق في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

انهار عقار سكني، مساء اليوم الأحد، في حي شرق بمحافظة بورسعيد، وذلك في وقت تشهد المحافظة موجة طقس سيئة وسقوط أمطار غزيرة ورياح شديدة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

تلقت الحماية المدنية إخطارًا بانهيار عقار سكني نطاق حي الشرق بالقرب من حديقة فريال التاريخية، فانتقل رجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان انهيار العقار وجاري التعامل مع الواقعة.

فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط العقار المنهار لمنع تواجد السيارات أو المواطنين خشية على أرواحهم، في الوقت الذي ما تزال الجهود المبذولة مستمرة ولم يُكشف حتى الآن عن وجود أشخاص داخل العقار وقت سقوطه من عدمه.