الحوثيون: نتعامل مع طاقم السفينة جالاكسي ليدر وفقًا لتعاليم ديننا الإسلامي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين يحيى سريع في بيان، اليوم الأحد، إن قواتهم البحرية نجحت في الاستيلاء على سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر واقتيادها إلى الساحل اليمني.

وأوضح أن جماعة أنصار الله الحوثية تتعامل مع طاقم السفينة وفقا لتعاليم ديننا الإسلامي، مؤكدا أن عملياتهم لا تهدد سوى سفن الكيان الإسرائيلي والمملوكة للإسرائيليين.

وأشار إلى أن عملياتهم العسكرية جاءت انطلاقا من المسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني وردا على المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، مجددا تحذيره لكافة السفن التابعة "للعدو الإسرائيلي" أو التي تتعامل معه بأنها ستصبح هدفا مشروعا للحوثيين.

وناشد سريع كل الدول التي يعمل رعاياها بالبحر الأحمر بالابتعاد عن أي عمل مع السفن الإسرائيلية، مشددا على استمرارهم في تنفيذ العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى يتوقف العدوان على غزة.

ولفت سريع إلى أنه على المجتمع الدولي وقف العدوان الإسرائيلي على غزة إذا كان حريصا على أمن المنطقة وعدم توسيع الصراع.