جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجندي اليوم خلال المعارك بغزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل ضابط وجندي في المعارك بغزة ليرتفع عدد قتلاه منذ بدء العملية البرية إلى 65 عسكريا.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن مساء أمس السبت، مقتل 6 ضباط وجنود وإصابة 4 آخرين بجراح خطرة في غزة.

وأكد أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، إسقاط قتلى وجرحى في صفوف العدو إثر استهدافهم بعبوة مضادة للأفراد.

وأضاف أبو عبيدة، أن "مجاهدي القسام تمكنوا من إيقاع قوة صهيونية راجلة في كمين وتفجير عبوة مضادة للأفراد بجنود الاحتلال جنوب غرب غزة".

وأوضح "إننا فقدنا الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بحماية أسرى العدو"، ومصير الأسرى والآسرين لا يزال مجهولا بعد فقدان الاتصال.

ولفت الناطق باسم كتائب القسام، إلى "أننا دمرنا وأعطبنا منذ صباح اليوم 17 آلية صهيونية في شمال غرب وجنوب غزة".