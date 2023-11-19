شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة لـ"النواب": تشغيل مستشفى طوخ المركزى فى 30 يونيو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة النائب أشرف حاتم، في اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بخصوص الانتهاء من مستشفى طوخ المركزي .

واستمعت لجنة الصحة إلى مطالب النائب أحمد بدوي، خلال عرض طلب الإحاطة، حيث أكد أن مستشفى طوخ المركزي له أهمية كبيرة خاصة أنه يخدم ثاني أكبر مركز على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى خدمة جميع المارين على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وطالب بدوي، بتحديد موعد زمني محدد وحاسم للانتهاء من المستشفي حتى يؤدي خدماته للجمهور، مؤكداً أن الحل ليس في مديرية الصحة بالقليوبية ولكن في التخطيط في وزارة الصحة، موضحاً أن هناك إنجاز حوالي 80% ولكن الحاجة إلى تشغيل المستشفى ملحة لأنها أرواح ناس.

وتابع بدوي، أن المستشفى قوته حوالي 250 سريرا، وتكلفته تصل إلي مليار جنيه، ولا بد من اتخاذ إجراءات سريعة لتشغيله.

من جانبها، ردت ممثلة إدارة التخطيط بوزارة الصحة خلال الاجتماع بأن التأخير كان سببه خارج عن إرادة الجميع وهناك عوامل كثيرة مؤثرة أولها أزمة كورونا وغيرها.

وشددت مندوب على أنه بناء على مطالبة النائب أحمد بدوي، يجري العمل بسرعة كبيره وسيتم تسليم المستشفى للتشغيل في 30 يونيو 2024 .

وطالب الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، بخطاب رسمي من وزارة الصحة إلى النائب أحمد بدوي ولجنة الصحة بالموعد المحدد لتشغيل مستشفى طوخ المركزي .