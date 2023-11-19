اخبار العالم

مرثا محروس نائبة التنسيقية: تعديلات قانون التصالح تستجيب لطلبات المواطنين

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مرثا محروس نائبة التنسيقية: تعديلات قانون التصالح تستجيب لطلبات المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

وقالت النائبة مرثا محروس، إن القانون يستجيب لطلبات المواطنين، محذرة  من حدوث فجوة بين نصوص القانون والتطبيق العملي على أرض الواقع .

 

وطالبت النائبة النائبة مرثا محروس بسرعة إصدار التراخيص الجديدة و المصالحات وأن تظهر التسهيلات في التطبيق العملي لمشروع القانون.

 

تتبلور الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements