شكرا لقرائتكم خبر عن مرثا محروس نائبة التنسيقية: تعديلات قانون التصالح تستجيب لطلبات المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقالت النائبة مرثا محروس، إن القانون يستجيب لطلبات المواطنين، محذرة من حدوث فجوة بين نصوص القانون والتطبيق العملي على أرض الواقع .

وطالبت النائبة النائبة مرثا محروس بسرعة إصدار التراخيص الجديدة و المصالحات وأن تظهر التسهيلات في التطبيق العملي لمشروع القانون.

تتبلور الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.