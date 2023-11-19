شكرا لقرائتكم خبر عن جبالى للنواب: أنا قاعد لنص الليل لحين الانتهاء من التصالح فى مخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، قائلا:" أنا قاعد لنص الليل وعندي قوة تحمل وهقعد لبكره".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشته تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

وقال "جبالي" موجها حديثه للنواب:" هنرفع الجلسة العامة بعد المادة السابعة من القانون، والتي تعتبر مثل الحصة السابعة وكنا بنام فيها ونحن تلاميذ".

ووجه رسالة طمأنة للنواب:" هنرفع بعد المادة السابعة".

ويستهدف مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق "والسماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).