شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مؤتمر "مستقبل وطن" لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ، منذ قليل، المؤتمر الجماهيري الذى تنظمه أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، مساء اليوم الأحد، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية، وحرص الحاضرون بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الشعب الفلسطيني.

واستعرض المؤتمر الجماهيري، إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الشباب بمختلف النواحي السياسية والتقنية والاجتماعية، من خلال عرض فيديو مختصر عن أبرز هذه الإنجازات والمبادرات، والتى كان أبرزها مبادرة رواد 2030، وأسال الرئيس، كما عقد مؤتمر الشباب وانطلاق حوار موسع في 2016، الذى كان نواة لمنتدى شباب العالم، الذى عقد بعد نسخ، ليمد جسرا هاما بين الشباب والدولة، وتطويرهم في العمل السياسي ودمجهم في المؤسسات التنفيذية.

وكانت عقدت أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة أحمد حسام عوض، اجتماعها التنظيمي الدوري، لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المقبلة، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وذلك في مقر الأمانة العامة للحزب، والتأكيد علي دعم الحزب الكامل لكافة الأنشطة والفعاليات الشبابية، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عددا من الفعاليات المختلفة التي سوف تنظمها أمانة الشباب المركزية.

وأكد أحمد حسام عوض، أمين أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، علي الدعم الكامل والاصطفاف التام خلف المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، داعياً جميع المواطنين للمشاركة بفعالية في الانتخابات الرئاسية القادمة، مطالباً المصريين بالنزول لصناديق الاقتراع ودعم الرئيس السيسي لاستكمال الإنجازات التي تحققت تحت قيادته ودعم استقرار الدولة المصرية.