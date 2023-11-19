"أنصار الله": في حال توسعت رقعة الصراع فإن الخاسر الأكبر سيكون العدو الإسرائيلي على نحو مباشر

أكد عضو المكتب السياسي في حركة "أنصار الله"، أن "عملياتنا تعزز معنويات الأخوة في غزة كما انها تقلق الأميركي والبريطاني من توسع رقعة الصراع"، لافتاً الى أنه "في حال توسعت رقعة الصراع فإن الخاسر الأكبر سيكون العدو الإسرائيلي على نحو مباشر".

وكانت القواتِ المسلحةِ اليمنية، قد أعلنت أنها "نفذت عمليةً عسكريةً في البحرِ الأحمرِ كان من نتائجِها الاستيلاءُ على سفينةٍ إسرائيليةٍ واقتيادُها إلى الساحلِ اليمنيِّ"، مؤكدةً أنها "تتعاملُ معَ طاقَمِ السفينةِ وفقاً لتعاليمِ وقيمِ دينِنا الإسلامي".

وجددت "تحذيرَها لكافةِ السُّفُنِ التابعةِ للعدوِّ الإسرائيلي أو التي تتعاملُ مَعَهُ بأنها سوفَ تصبحُ هدفاً مشروعاً للقواتِ المسلحة"، لافتةً الى أنها "تهيبُ بكلِّ الدولِ التي يعملُ رعاياها في البحرِ الأحمرِ بالابتعادِ عن أيِّ عملٍ أو نشاطٍ مع السفنِ الإسرائيليةِ أوِ السفنِ المملوكةِ لإسرائيليين".

وأكدت القوات "استمرارَها في تنفيذِ العملياتِ العسكريةِ ضدَّ العدوِّ الإسرائيلي حتى يتوقفَ العُدوانُ على قطاعِ غزةَ وتتوقفَ الجرائمُ البشعةُ المستمرةُ حتى هذه اللحظ