مسؤول بالبيت الأبيض: الاتفاق حول الاسرى في غزة أقرب من أي وقت مضى

اعلن نائب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون فاينر إن التوصل إلى اتفاق على إطلاق سراح بعض الاسرى الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة أصبح أقرب من أي وقت مضى خلال الحرب التي تخوضها الحركة مع إسرائيل.

ولفت فاينر الى أن الاتفاق على إطلاق سراح "أكثر بكثير من 12" اسيرة سيشمل على الأرجح وقفا ممتدا للقتال ويسمح بتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة. واوضح في تصريحات لشبكة "إن.بي.سي"، الى انه "ما يمكنني قوله في هذه المرحلة هو أن بعض مجالات الخلاف العالقة، في مفاوضات معقدة وحساسة جدا، تم تضييقها".

وأضاف "أعتقد أننا أصبحنا أقرب مما كنا عليه منذ فترة طويلة، وربما أقرب مما كنا عليه منذ بداية هذه العملية، من إبرام هذا الاتفاق". لكنه حذر من أنه "لن يكون هناك اتفاق على شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء. مثل هذه المفاوضات الحساسة يمكن أن تنهار في اللحظة الأخيرة".

وقال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوغ في مقابلة على شبكة "إيه.بي.سي"، إن إسرائيل تأمل في الإفراج عن عدد كبير من الرهائن المحتجزين لدى حماس "في الأيام المقبلة".