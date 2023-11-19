غوتيريس: عدد القتلى المدنيين في غزة غير مقبول ويجب ألا تنتهك حرمة المباني التابعة للأمم المتحدة

أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في بيان، الى أنني "شعرت بصدمة شديدة من استهداف مدرستين للأونروا في أقل من 24 ساعة بغزة مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات"، مؤكداً أنه "يجب ألا تنتهك حرمة المباني التابعة للأمم المتحدة".

وأوضح غوتيريس، أن "عدد القتلى المدنيين في غزة صادم وغير مقبول ونجدد الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية".

وكانت قد أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطيني في الشرق الأدنى (الأونروا)، أن "مدرستين تابعتين لها بوسط قطاع غزة تعرضتا للقصف المباشر مما أسفر عن وقوع أضرار بالمباني وإصابة نازحين"، لافتةً الى أن "مدرسة أخرى تابعة لها في رفح الفلسطينية تعرضت لأضرار وأصيب عدد من الأشخاص بعد أن استهدفت غارة مبنى مجاورا لها".