الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي في المعارك الدائرة في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل ضابط وجندي وإصابة 4 آخرين في المعارك الدائرة في غزة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مقتل 3 عناصر بمعارك شمال غزة ليرتفع عدد قتلاه اليوم إلى 7.
وبذلك، يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية هناك إلى 65، و382 منذ 7 تشرين الاول.
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