نادي الاسير الفلسطيني: وفاة سادس معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية منذ بدء الحرب

أكدت مصادر فلسطينية واسرائيلية وفاة معتقل فلسطيني في أحد السجون الإسرائيلية، ما يرفع عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين توفوا في السجون الاسرائيلية منذ بدء الحرب بين اسرائيل وحركة حماس الى ستة.

واعلن نادي الاسير الفلسطيني أن المعتقل المتوفي هو "الأسير ثائر ابو عصب (38 عامًا) من قلقيلية". واوضح ان ابو عصب اعتقل في العام 2005 وهو محكوم بالسجن 25 عاما، بتهمة الانتماء لحركة فتح.

واكد نادي الاسير في بيان أن "هذا العدد من الوفيات بين صفوف الأسرى في سجون الاحتلال، بالنسبة للفترة الزمنية، هو عدد غير مسبوق، ونؤكّد على أنّ ما جرى مع الاسرى الستة هو عملية اغتيال ممنهجة عن سبق إصرار".

وبحسب نادي الاسير الفلسطيني فان عدد الذين اعتقلتهم اسرائيل منذ اندلاع الحرب تجاوز 2700 معتقل، وأن مجموع المعتقلين في السجون الاسرائيلية قارب ثمانية آلاف.

بدورها، ذكرت مصلحة السجون الاسرائيلية في بيان إنه "سيتم التحقيق في سبب الوفاة".

واعلنت مصلحة السجون الاسرائيلية خفض مستوى المعيشة للمعتقلين الفلسطينيين، ومن ضمن ذلك الغاء الزيارات لهم وابقاؤهم في غرفهم وسحب كافة الادوات الكهربائية من الغرف.