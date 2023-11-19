نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو، تحت عنوان "قادمون"، تضمّن مشاهد استهداف عناصر "حزب الله" لبعض المواقع الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية الجنوبية وتنفيذ العمليات ضد الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى مشاهد من الأسلحة والعدة والعتاد وعمليات المراقبة.

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله" نشر مشاهد من عملياته ضد الجيش الإسرائيلي وانتشاره عند الحدود الجنوبية تحت عنوان "قادمون" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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