شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لبحث تطورات غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعًا غير رسمي، عن بعد، غدًا الاثنين.

وأكد مصدر في المجلس الوزاري الأوروبي، أن الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل سيقوم خلال الاجتماع بإطلاع الوزراء الأوروبيين على فحوى وحيثيات الاتصالات والمحادثات التي أجراها خلال الأيام القليلة الماضية في عدد من دول المنطقة بشان التطورات في غزة والجهود المبذولة لتقديم الإغاثة الإنسانية لسكان القطاع والتفكير في حقبة ما بعد الحرب.

وسيجتمع الوزراء الأوروبيون مع نظرائهم لدول المتوسط، في إطار ما يعرف بالاتحاد من أجل المتوسط يوم 27 نوفمبر في برشلونة، بدعوة من الرئاسة الإسبانية الدورية للاتحاد الأوروبي.