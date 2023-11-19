الحوثيون يحتجزون سفينة إسرائيلية ونتنياهو يحذر من تداعيات دولية

ياسر رشاد - القاهرة - ندد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بالهجوم الإيراني على سفينة دولية، مؤكدًا أنه تصعيد لعدوانية طهران، واعتبر أن اختطاف السفينة سيخلق تداعيات دولية تتعلق بأمن ممرات الملاحة العالمية.

وقال نتنياهو إن استيلاء جماعة الحوثي على سفينة في البحر الأحمر "قفزة إلى الأمام" فيما يخص الهجمات الإيرانية، وأضاف أن اختطاف السفينة جاء بتوجيهات إيرانية من قبل ميليشيا الحوثي في ​​اليمن.

كما بين أن السفينة التي هاجمها الحوثيون مملوكة لشركة بريطانية وتشغلها شركة يابانية.

وكتب أيضاً "يوجد على متن السفينة 25 فردًا يحملون جنسيات مختلفة، ومنهم أوكرانيون وبلغاريون وفلبينيون ومكسيكيون، مؤكداً أنه لا يوجد إسرائيليون على متن السفينة.

تهديد باستهداف السفن الإسرائيلية

جاء هذا التطور بعد ساعات قليلة من تهديد جماعة الحوثي اليمنية باستهداف السفن الإسرائيلية، اليوم.

وقالت في بيان إنها "ستقوم باستهداف جميع أنواع السفن، سواء تلك التي تحمل علم إسرائيل، أو التي تشغلها شركات إسرائيلية، أو تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية".

كما طالب الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء، دول العالم بسحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم تلك السفن، وتجنب الشحن على متنها أو التعامل معها، وكذلك إبلاغ سفنها بالابتعاد عن هذه السفن.

السفينة عليها طاقم دولي

ومن جهتها، أعلنت الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن السفينة التي اختطفها الحوثي مستأجرة من شركة إسرائيلية وتحمل علم جزر البهاما وعليها طاقم دولي.

كما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه لا يوجد إسرائيليون على متن السفينة التي استولى عليها الحوثي.

وكتب عبر حسابه في "إكس"، "حادث اختطاف سفينة النقل من قبل الحوثيين بالقرب من اليمن في البحر الأحمر يعتبر حادثًا خطيرًا على المستوى العالمي".

كما أضاف السفينة ليست إسرائيلية فالحديث عن سفينة انطلقت من تركيا في طريقها إلى الهند وعلى متنها طاقم دولي بدون أي إسرائيلي".

وكانت جماعة الحوثي أعلنت أكثر من مرة منذ بداية الحرب في غزة، تنفيذ هجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة على مواقع إسرائيلية منها أهداف عسكرية في مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر، وقد طالت تلك المدينة بالفعل.

ومطلع الشهر الحالي (نوفمبر) أكد المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع عبر حسابه في "إكس"، أن الجماعة "ستواصل استهداف إسرائيل بالصواريخ والمسيّرات حتى يتوقف الهجوم على غزة".

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