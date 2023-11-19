إيران: الفصائل الموالية لنا تضبط عملياتها ضد إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، إن الفصائل المتحالفة مع إيران تضبط عملياتها ضد إسرائيل وحلفائها.

وأضاف في تصريحات، اليوم الأحد، أن "جماعات المقاومة لا تزال لديها قدرات لم تستخدمها بعد للضغط على إسرائيل"، وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت يوم الجمعة عقوبات تستهدف كتائب حزب الله العراقية المدعومة من إيران، متهمة إياها بالمسؤولية عن الهجمات، التي استهدفت واشنطن وشركاءها في العراق وسوريا مؤخرا.

كما استهدفت العقوبات مسؤولا في فيلق القدس، وهو الذراع التابعة للحرس الثوري الإيراني التي تسيطر على الجماعات المتحالفة معه في المنطقة وتقول واشنطن إنه يسهل السفر والتدريب لمقاتلي كتائب حزب الله في إيران.

وتعرضت القوات الأمريكية وقوات التحالف الذي تقوده إلى ما لا يقل عن 58 هجوما في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر مع تصاعد التوتر في المنطقة على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وأصيب ما لا يقل عن 59 جنديا أميركيا في الهجمات، وإن كانوا عادوا جميعا إلى الخدمة.

وهناك مخاوف من امتداد الصراع بين إسرائيل وحماس إلى بقية أنحاء الشرق الأوسط ومن أن تصبح القوات الأميركية مستهدفة في قواعدها في أنحاء المنطقة.

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