شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن ": الرئيس السيسى دعم حصول الشباب على مساحات فى الحياة السياسية والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح أمين أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، خلال المؤتمر الجماهيري الذى تنظمه أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، مساء اليوم الأحد، بمركز الأزهر للمؤتمرات، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي:" طوال حياتي السياسية لم أر رئيسًا يجري حوارًا مفتوحًا مع الشباب قائم على الشفافية والمصارحة، سوى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى نجح من خلال مبادرات عديدة على دمج الكوادر الشبابية في المؤسسات التنفيذية.
وأكد " عوض"، أن التحدى الأول أمام أمانة الشباب المركزية بالحزب، التنسيق بين الأمانة المركزية والقواعد الحزبية والأقسام، حيث يوجد قرابة 370 مركزًا، يجب التنسيق معها نظرا لأهمية هذا الربط لدعم الرئيس السيسي على مستوى المحافظات .
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