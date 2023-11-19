شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن ": الرئيس السيسى دعم حصول الشباب على مساحات فى الحياة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد حسام عوض، أمين أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، إنه في ظل الظروف الراهنة والمحنة الصعبة، لا يوجد قائد قادر على سير سفينة الوطن سوى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن الشباب حصلوا على مساحة في الحياة السياسية، نتيجة حرص واهتمام الرئيس بملف الشباب وتمكينهم بشكل ملموس على أرض الواقع.

وأوضح أمين أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، خلال المؤتمر الجماهيري الذى تنظمه أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، مساء اليوم الأحد، بمركز الأزهر للمؤتمرات، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي:" طوال حياتي السياسية لم أر رئيسًا يجري حوارًا مفتوحًا مع الشباب قائم على الشفافية والمصارحة، سوى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى نجح من خلال مبادرات عديدة على دمج الكوادر الشبابية في المؤسسات التنفيذية.

وأكد " عوض"، أن التحدى الأول أمام أمانة الشباب المركزية بالحزب، التنسيق بين الأمانة المركزية والقواعد الحزبية والأقسام، حيث يوجد قرابة 370 مركزًا، يجب التنسيق معها نظرا لأهمية هذا الربط لدعم الرئيس السيسي على مستوى المحافظات .