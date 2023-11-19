شكرا لقرائتكم خبر عن ولاء عبد الفتاح: ندعم الرئيس السيسي فى الانتخابات الرئاسية ردًا للجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة ولاء عبد الفتاح، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن المؤتمرات الحاشدة التى تعقد لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في سباق الانتخابات الرئاسية، ليست بهدف مساندته في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام، وانما تأتي ردًا للجميل، وبسبب ان المشهد السياسي تغير كثيرا بفضل جهود الرئيس على كافة النواحي السياسية والاجتماعية لبناء الدولة.

وأوضحت عضو مجلس النواب، خلال المؤتمر الجماهيري الذى تنظمه أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة أحمد حسام عوض، مساء اليوم الأحد، لدعم الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية، أن المرأة المصرية والشباب هم أكثر الفئات التى حصدت ثمار إنجازات الرئيس، مؤكدة أن نساء مصر قد عاشوا في العصر الذهبي طيلة الأعوام الماضية، في ظل مكاسب عديدة حصلت عليها المرأة ظهرت في اعتلاء منصة القضاء، وعدد من المناصب القيادية البارزة، فضلا عن انخراطها في العمل السياسي خلال مجلس النواب، مما يؤكد أن دعم الرئيس لتولى فترة رئاسية أخرى بات واجب وطنى لرد الجميل.