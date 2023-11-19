أسامة حمدان: اسرائيل من ارتكب مجزرة يوم 7 تشرين الاول بقصف احتفال شارك فيه 4 آلاف شخص

أشار القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، الى أننا "سنتحدث عن رواية الاحتلال التي بنى عليها كل عدوانه على غزة، ونهج كذب الاحتلال في مسألة مقتل مستوطنيه يعتده في غزة في مستشفى الرنتيسي والشفاء".

ولفت حمدان، الى أن "الاحتلال حول المستشفيات إلى مواقع عسكرية بعد أن طرد المرضى والأطقم الطبية وارتكب جرائمه ضدهم"، معتبراً أن "مقال هاآرتس عن استهداف الحفل من قبل الاحتلال شهادة على حقيقة قصفه الإسرائيليين".

وذكر أن "طائرات الاحتلال لا تقلع ولا تذخر ولا تقصف إلا بإذن وهذا دليل على معرفة قيادة الاحتلال بالجريمة، والمقاومة لا تخجل من إعلان ما تقوم به من اقتحام المواقع والقتل الجنود وأسرهم".

أضاف "ندعو الدول العربية والإسلامية إلى فتح معبر رفح وإدخال الدعم لأهالي غزة". ووجه التحية للجيش اليمني على الخطوة التي قام بها لوقف الدعم لكيان الاحتلال.