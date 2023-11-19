المكتب الإعلامي الحكومي: مقتل 13 ألف فلسطيني وإصابة 30 ألفا في غزة منذ بدء العدوان الاسرائيلي

اعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن ما لا يقل عن 13 ألف فلسطيني قتلوا وأصيب 30 ألفا في القطاع منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في السابع من تشرين الأول.

وأوضح المكتب في بيان، أن من بين القتلى 5500 طفل و3500 امرأة على الأقل.