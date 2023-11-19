اعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن ما لا يقل عن 13 ألف فلسطيني قتلوا وأصيب 30 ألفا في القطاع منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في السابع من تشرين الأول.
وأوضح المكتب في بيان، أن من بين القتلى 5500 طفل و3500 امرأة على الأقل.
كانت هذه تفاصيل خبر المكتب الإعلامي الحكومي: مقتل 13 ألف فلسطيني وإصابة 30 ألفا في غزة منذ بدء العدوان الاسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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