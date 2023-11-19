اشار المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم في بيان، الى انه "تم التعاون بين شركتي تاتش وألفا لتفعيل خدمة التجوال المحلي في ما يقارب عشرين موقعاً على طول الحدود الجنوبية، بهدف تلبية بشكل أساسي مستخدمي شركة ألفا الذين تأثرت الخدمة لديهم جراء الاعتداء الذي حصل على محطة ألفا في محيبيب، كما لتأمين اتصال بديل دائم لكل مستخدمي تاتش وألفا في حال طرأ عطل آخر."

كانت هذه تفاصيل خبر مكتب القرم: تعاون بين تاتش وألفا لتفعيل خدمة التجوال المحلي على طول الحدود الجنوبية بعد الاعتداء الاسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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