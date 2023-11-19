الرئاسة المصرية: السيسي بحث هاتفيا مع ميقاتي تطورات الأوضاع في غزة والضفة وجهود وقف إطلاق النار

اعلنت الرئاسة المصرية في بيان، بانه تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، والجهود المصرية للدفع تجاه وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، وكذا نفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى الجهود الدولية الرامية للحيلولة دون توسع دائرة الصراع في المنطقة، مع العمل على إحياء مسار السلام بهدف التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين على النحو الذي يحقق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

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