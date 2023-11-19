ورش متعهدي وزارة الاشغال تتابع عملها في كافة المناطق الخاضعة لنطاق صلاحيات الوزارة

قامت ورش متعهدي وزارة الاشغال، تحسباً للمنخفض الجوي الحالي المصحوب بكميات مطرية كبيرة جداً، بمواصلة عملهم المستمر على مدار الساعة بالقيام بأشغال تعزيل وتنظيف جميع مجاري تصريف مياه الامطار على الاوتوسترادات والطرقات الرئيسية في كافة المناطق اللبنانية والتي تقع ضمن صلاحيات الوزراة، وذلك درءا لأية انسدادات فيها أثناء المنخفض الجوي الحالي المصحوب بأمطار غزيرة جداً، والتي يتم بسببها تشكل سيول قوية من المناطق المرتفعة الى الاوتوسترادات في المناطق السهلية، وبناءً عليه، فإن هذه الورش تستمر حالياً بالتواجد في تلك المناطق وعلى تلك الطرقات للعمل على منع أية فيضانات عليها بفعل تلك السيول الجارفة من المرتفعات.

ولفتت الوزارة في بيان، الى إن "وزارة الاشغال العامة والنقل اذ تؤكد وتناشد مجددا جميع الجهات المعنية بضرورة القيام بواجباتها المحددة ضمن نطاقها ومهامها المكلفة بها وقيامها بأدوارها المنوطة بها، ولكي يكون عملها تكاملياً مع عمل فرق متعهدي الوزارة، وذلك تجسيداً لما أكدت عليه مراراً وتكراراً في حتمية وجود التكامل المنشود بين الجميع تحقيقاً للهدف المشار إليه، وخصوصا بأن الهطولات الكثيفة في هذا المنخفض الجوي وما سيليه أيضاً ، ستضع بلا شك البنية التحتية غير المحدثة- وبفعل أسباب يعلمها الجميع - أمام تحدي استيعابها وتصريفها بالسرعة المطلوبة والممكنة".