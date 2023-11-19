أجرى رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل اتصالاً هاتفياً برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، شكره فيه على دعم "التقدمي" لمرشح الكتائب النقيب المنتخب فادي المصري في انتخابات نقابة المحامين.

كانت هذه تفاصيل خبر سامي الجميل يتصل بتيمور جنبلاط شاكرا دعمه لفادي المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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