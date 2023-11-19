عقد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، في إطار زيارته إلى الدوحة، اجتماعا مع وزير التجارة والصناعة القطري الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، في مقر الوزارة في الدوحة.
وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة السياسات التجارية بين البلدين، والاتفاق على تفعيل اللجنة المشتركة اللبنانية القطرية تمهيدا لعقد اجتماع مطلع العام المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإقتصاد التقى وزير التجارة القطري في الدوحة واتفقا على تفعيل اللجنة المشتركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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