حملة بايدن الرئاسية تتمحور حول التحذير من ترمب

اتهم الرئيس جو بايدن في الأيام الأخيرة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب بأنه «مصمم على تدمير الديمقراطية الأمريكية» ويخرج من أجل «الانتقام» و«القصاص». وأنهى كل خطاب تقريبًا بالقول إنه «لم يكن أكثر تفاؤلًا من أي وقت مضى» بشأن اتجاه البلاد. لكنه بدأ مؤخرًا أيضًا في رسم رؤية لمستقبل كارثي للولايات المتحدة، إذا عاد ترمب إلى الرئاسة.

وترسل حملة إعادة انتخاب بايدن المزيد من رسائل البريد الإلكتروني التي تحتوي على تحذيرات صارخة مثل: «أمريكا ترمب في عام 2025: معسكرات الاعتقال الجماعية». وذلك تذكيرًا باقتراح ترمب لأكبر عملية اعتقال وترحيل للمهاجرين في تاريخ الولايات المتحدة.

أمر أساسي

كانت المقارنة بين بايدن وترمب دائمًا أمرًا أساسيًا في استراتيجية الرئيس الديمقراطي لعام 2024. ولكن كان بايدن لا يذكر ترمب في خطاباته سوى ذكر قصير وساخر، بينما اليوم، زادت حملة بايدن بشكل حاد من إشاراتها إلى ترمب قبل أقل من عام بقليل من الانتخابات. ويعكس هذا التغيير كيف أن الناخبين الديمقراطيين الفاترين، مع انخفاض استطلاعات الرأي لبايدن، قد يكونون أكثر تحفيزًا لوقف ترمب بدلًا من السماع عن الاستثمارات في البنية التحتية والطاقة المتجددة.

واعترف بايدن بأن العديد من الناخبين لا يشعرون بالرضا تجاه الاقتصاد. ويشعر الناخبون بالإحباط بسبب ارتفاع معدلات التضخم.

وفي حديثه أمام مانحي الحملة في سان فرانسيسكو، قال بايدن إن ترمب كان يستخدم خطاب النازيين لشيطنة الأعداء السياسيين بعد أن تعهد ترمب مؤخرًا بـ«استئصال» الأعداء الذين وصفهم بـ«الحشرات». وبعد لحظات من تصريحاته، عاد بايدن قائلًا: «لم أكن أكثر تفاؤلًا بشأن مستقبل بلادنا من قبل».

وهناك تنافر بين تأجيج بايدن للآمال في أمريكا الصاعدة وتحذيراته القاتمة من أن البلاد قد تقع تحت سيطرة شخص يصفه بأنه طاغية محتمل. ترى الحملتان أن الرسالتين متكاملتان.

وجهان لعملة

وقال مايكل تايلر، مدير اتصالات حملة بايدن: «لا أعتقد أنهم في حالة توتر» و«هذان وجهان لعملة واحدة، ومن مسؤوليتنا أن نضغط على كلا الجانبين».

وعندما سُئل عن تعليقات بايدن ومقارناته بالخطاب النازي، ادعى ستيفن تشيونغ، المتحدث باسم حملة ترمب، أن بايدن «يمزق الديمقراطية إلى أشلاء».

وقال تشيونغ: «إنه أمر حقير وعنصري» أن يقوم بايدن «بهذا الارتباط المثير للاشمئزاز» فيما يتعلق بالنازيين. «لكنني لا أتوقع منه أن يتصرف بطريقة مشرفة. من الواضح أنه يعاني من حالة حادة من متلازمة اضطراب ترمب ويجب أن يحصل على مساعدة متخصصة».

من المؤكد أن بايدن حصل على الفضل في إعادة انتخاب حاكم ولاية كنتاكي آندي بشير بعد حملة روج فيها الديمقراطي في كثير من الأحيان للإنفاق الفيدرالي على البنية التحتية والإغاثة من فيروس كورونا - وهما مجالان يلعبهما حلفاء بايدن على أنهما إنجازات.

مركز التركيز

وكتب جيم ميسينا، مدير حملة الرئيس باراك أوباما لعام 2012، في مجلة بوليتيكو أن الناخبين سينتقلون إلى بايدن بمجرد أن يتم تذكيرهم «بالسيرك الفوضوي الخارج عن القانون الذي كان رئاسة ترمب».

وتهدف حملة بايدن إلى تحويل المحادثة السياسية إلى ترمب وبعيدًا عن مرشحي الحزب الجمهوري الذين يتخلفون عن الرئيس السابق في استطلاعات الرأي. ويريد فريق بايدن أيضًا تسليط الضوء على ما سيفعله ترمب في منصبه، وليس فقط مشاكله القانونية التي لا تعد ولا تحصى.

وقال بايدن في خطابه في سان فرانسيسكو: «إن ديمقراطيتنا ذاتها على المحك». ترمب «يرشح نفسه على منصة لإنهاء الديمقراطية كما نعرفها، وهو لا يخفي الكرة حتى».

حماية الديمقراطية

وهناك أدلة تشير إلى أن الرسائل حول حماية الديمقراطية يمكن أن يكون لها صدى لدى الناخبين. حيث وجد استطلاع AP VoteCast، وهو استطلاع واسع النطاق للناخبين الأمريكيين، أن نصف الناخبين في انتخابات التجديد النصفي لعام 2022 وصفوا التضخم بأنه العامل الأكثر أهمية في التفكير في الانتخابات، لكن مستقبل الديمقراطية جاء في مرتبة متأخرة.

لكن ناخبي الديمقراطيين ركزوا بشكل خاص على قضايا الديمقراطية. وفي انتخابات الكونجرس على مستوى البلاد، فاز الديمقراطيون بـ 6 من كل 10 ناخبين حددوا مستقبل الديمقراطية باعتباره العامل «الوحيد الأكثر أهمية» بالنسبة لهم، في حين دعم حوالي 4 من كل 10 المرشحين الجمهوريين.

نزاهة بايدن

وتصدت حملة ترمب بإستراتيجية رسائل تتهم بايدن بالفساد وبأنه مدمر. وتعد إقالتا ترمب ولوائح الاتهام الأربع الكبرى دليلا لمؤيديه على اضطهاد الرئيس السابق، في حين يزعمون دون دليل قاطع حتى الآن أن بايدن استفاد من التعاملات التجارية لابنه هانتر، الذي يجري التحقيق معه من قبل مستشار خاص.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن هجمات الجمهوريين على هانتر بايدن أثارت تساؤلات لدى العديد من الأمريكيين حول نزاهة والده.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة أسوشيتد برس ومركز NORC لأبحاث الشؤون العامة في أكتوبر أن 35 % من البالغين الأمريكيين يعتقدون أن جو بايدن شخصيًا فعل شيئًا غير قانوني فيما يتعلق بالمعاملات التجارية لابنه، الذي اعترف بأنه يعاني من إدمان المخدرات. ويقول 33 % إن الرئيس تصرف بشكل غير أخلاقي لكنه لم ينتهك القانون. 30 % فقط يقولون إن جو بايدن لم يرتكب أي خطأ.

حملة بايدن تهدف إلى:

تحويل المحادثة السياسية إلى ترمب

تسليط الضوء على ما سيفعله ترمب في منصبه

التذكير بمشاكل ترمب القانونية التي لا تعد ولا تحصى.