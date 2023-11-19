قصف إسرائيلي على جنوب لبنان يتسبب في انقطاع الاتصالات

ياسر رشاد - القاهرة - تعرضت إحدى محطات شركة ألفا للاتصالات الخلوية في جنوب لبنان، اليوم الأحد، لتدمير جزئي نتيجة قصف إسرائيلي، ما أدّى إلى تعطّل خدماتها في عدة بلدات في المنطقة المذكورة.

منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر، يشهد جنوب لبنان تبادلًا يوميًا للقصف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني المدعوم من إيران.

وقالت شركة «ألفا» على حسابها على انستغرام «تعرّضت محطة محيبيب الرئيسية في قضاء مرجعيون إلى تدمير جزئي نتيجة قصف إسرائيلي تعرضت له» وهي محطة تغذي خمس محطات أخرى.

وأدّى ذلك وفق الشركة إلى «تعطل المحطات الست وانقطاع الخدمة عن كامل المناطق التي تتغذى من هذه المحطات».

يأتي ذلك في وقت «يستمر القصف بشكل عنيف» في عدة بلدات في جنوب لبنان، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية الأحد.

السبت، استهدفت غارة إسرائيلية مصنعًا للألمنيوم في منطقة النبطية يقع على بعد حوالى 15 كيلومترًا من الحدود بين البلدين في ضربة نادرة في عمق الأراضي اللبنانية منذ بدء التصعيد على وقع الحرب في غزة.

من جهته، أعلن حزب الله الأحد أنه هاجم نحو عشرة مواقع إسرائيلية حدودية.

وقال نائب الأمين العام للحزب نعيم قاسم إن التنظيم «سيبقى على أعلى جهوزية وفي استعداد دائم وهو يقوم بإشغال العدو وإرباك العدو وإيقاع الخسائر فيه ومنعه من استخدام كل قوَّته في مكان آخر».

وغداة اندلاع الحرب، بدأ حزب الله ينفذ عمليات ضد أهداف عسكرية إسرائيلية وفق قوله عبر الحدود اللبنانية، دعما لحماس. وتتواصل هذه الهجمات يوميا. وتردّ إسرائيل بقصف مناطق حدودية مستهدفة ما تصفه بتحرّكات مقاتلي حزب الله وبناه التحتية قرب الحدود.

وقال رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين خلال احتفال تأبيني في جنوب لبنان السبت «طالما هناك حرب على غزة وتهديد لأهلها (..) فإن كل قوى المقاومة الشريفة في منطقتنا سوف تبقى تضغط على العدو الإسرائيلي بأية وسيلة ممكنة».

وأضاف «هذا لن يتوقف، ولا مجال اليوم للتحدّث عن إيقاف جبهة دون جبهة».

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، أدى تبادل القصف في جنوب لبنان إلى مقتل 90 شخصًا معظمهم من مقاتلي حزب الله وعشرة مدنيين على الأقل، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس.

وقتل تسعة أشخاص في الجانب الإسرائيلي بينهم ستة جنود، بحسب السلطات الإسرائيلية.

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