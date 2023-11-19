"مش هتطلع شقتها".. قصة مقتل سيدة داخل غرفتها على يد جزار بسبب علاقة مُحرمة مع سلفتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهدت إحدى قرى مركز شرطة الغنايم بمحافظة أسيوط، جريمة قتل مأساوية حينما أقبل جزار وصديقه على قتل سيدة أثناء نومها داخل شقتها.

في حلقة جديدة من "جرائم دموية" التي يتناولها "الخليج 365" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نرصد تفاصيل مقتل سيدة في عام 2022؛ بسبب اكتشافها علاقة سلفتها غير الشرعية بالمتهم الأول.

المجني عليها سيدة تدعى "ز. ع" 31 سنة – ربة منزل، أما المتهمان فهما جزار يدعى "م. ع" وشهرته حنكوش 22 سنة، وصديقه "م. ص" وشهرته عسلية 20 سنة- جزار.

بداية التفاصيل كانت بارتباط المتهم الأول بعلاقة آثمه مع سلفة المجني عليها، حيث كان يتردد عليها بالمنزل الذي يقيمان فيه معاً في غياب زوجيهما للعمل بالسعودية.

مع كثرة تردد المتهم على عشيقته، اكتشفت المجني عليها تلك العلاقة، ومنعته من دخول المنزل "مش هتطلع شقتها تاني" وأخبرت أهل المتهم بذلك ما أثار حفيظته وقرر الانتقام منها.

المتهم اتخذ قراره بالتخلص من الضحية لعدم قدرته على التواصل مرة أخرى بعشيقته، حتى طلب من صديقه "عسلية" مساعدته في ارتكاب الجريمة مقابل مبلغ مالي.

يوم الحادث ذهب المتهمان للمنزل وتسلقاه عن طريق منزل مهجور بجواره، وظل المتهم الثاني "عسلية" في البلكونة يراقب الطريق، ودخل المتهم الأول إلى غرفة المجني عليها فوجدها نائمة وبجوارها نجلتها - 5 سنوات.

على الفور استيقظت الطفلة من نومها وشعرت بالرعب من مشاهدته، فحاولت إيقاظ أمها دون مقدرة على الكلام، خوفاً من المتهم الذي أخرج سكيناً كانت بحوزته.

لم يتوان المتهم وقام بذبح المجني عليها من رقبتها، وسرق مبلغًا ماليًا وخاتم فضة من داخل الغرفة، وفر هارباً بصحبة شريكه في الجريمة، وقام بإلقاء السكين في الزراعات.

بعد مقتل السيدة اكتشف زويها جريمة القتل فتم إبلاغ قوات الأمن على الفور، التي بدورها بدأت في التقصي عن مرتكبي الجريمة ومعرفة أسباب وقوعها.

تحريات مكثفة أجريت استمع خلالها ضباط المباحث إلى أقوال ابنة الضحية، وعلم رجال المباحث بتفاصيل الأزمة الخاصة باكتشاف المجني عليها قبل فترة العلاقة الآثمة بين سلفتها والمتهم.

وبتفريغ عدد من كاميرات المراقبة تم التوصل إلى هوية المتهمين بارتكاب الواقعة، الذين جرى ضبطهما وبتضييق الخناق عليهما اعترفا بكامل تفاصيل الواقعة.

بدوره أرشد المتهم الأول عن مكان أداة الجريمة، فأمرت النيابة العامة بحبسهما، وإحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما في نسب إليهما من اتهامات خاصة بقتل الضحية عمدًا.

وفي 20 فبراير 2023 قضت محكمة جنايات أسيوط، باجماع الآراء، وبعد أخذ رأي فضيلة المفتي، بإعدام جزار وصديقه عقب إدانتهما بذبح سيدة أثناء نومها في مسكنها بين أطفالها، لكشفها علاقة المتهم الأول بـ "سلفتها" التي استغلت غياب زوجها المسافر إلى السعودية، ومنعها للمتهم من دخول المنزل للقاء العشيقة.