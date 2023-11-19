النائب العام ووزير العدل في عزاء والد المستشار أحمد رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير - هاني رجب:

حضر عدد كبير من المسؤولين والشخصيات العامة عزاء والد المستشار أحمد محمد رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء.

وأقيم العزاء في محيط مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، حيث توافد المئات عقب صلاة المغرب مساء اليوم الأحد، على دار مناسبات مسجد عمر مكرم بوسط القاهرة، لتقديم واجب العزاء إلى المستشار أحمد محمد رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء في وفاة والده.

ومن أبرز الحاضرين المستشار عمر مروان، وزير العدل والنائب العام المستشار محمد شوقي، والقاضي حسنى عبد اللطيف رئيس مجلس القضاء الاعلى، وعدد من القضاة ورؤساء المحاكم.