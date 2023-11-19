ضبط أقراص مخدرة مع راكب ألماني فور وصوله لمطار الغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار الغردقة الدولي، محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة مع راكب ألماني الجنسية، حاول تضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية وتم ضبطه وإحالته إلى النيابة.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على طائرة الكوندر من ألمانيا، اشتبه طارق منصور مأمور اللجنة الجمركية بصاله الوصول فى راكب ألماني الجنسية نظراً لارتباكه، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفه أحمد جمال فتلاحظ عبوات دوائية، وكلف راضي مجدي المشرف على صالة الوصول إبراهيم عبدالحكيم مأمور الجمرك بتفتيش أمتعة الراكب، عثر معه على ٩٦ شريطاً من عقارى (ترمال وسولبادين) المخدر بإجمالى ٩٦٠ قرصا بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر عبدالعال نعمان مدير عام الجمارك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٥٠، وإحالة الراكب للنيابة بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.