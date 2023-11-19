فرنسا: ماكرون قال لنتنياهو إن عدد الضحايا المدنيين كبير جدا في قطاع غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الفرنسية جابريال أتال في بيان أوردته "الجزيرة" في عاجل لها، اليوم الأحد، أن الرئيس إيمانويل ماكرون قال لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن عدد الضحايا المدنيين كبير جدا في قطاع غزة.

وأوضح أن ماكرون أعرب للرئيس الفلسطيني محمود عباس عن إدانته للعنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وكان المتحدث باسم مكتب الإعلام الحكومي في غزة سلامة معروف قال خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن العدوان الإسرائيلي تسبب في استشهاد أكثر من 13 ألف شخص بينهم أكثر من 5500 طفل و3500 امرأة، مشددا على أن الاحتلال ارتكب أكثر من 1330 مجزرة في غزة منذ بداية العدوان.

وأكد معروف أن أكثر من 6000 مفقودين حتى الآن جراء قصف الاحتلال على قطاع غزة بينهم أكثر من 4000 طفل وامرأة.