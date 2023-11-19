شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران المدنى يلتقي الأمين العام لمنظمة الإيكاو بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني خوان كارلوس سالازار الأمين العام لمنظمة الطيران المدنى الدولى (الإيكاو) والوفد المرافق له وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقد رحب وزير الطيران المدنى فى بداية اللقاء بأمين عام المنظمة لزيارته مصر والتى جاءت بالتزامن مع الاحتفال بمرور 70 عاما على استضافة جمهورية مصر العربية للمكتب الإقليمى للمنظمة الدولية للطيران المدنى (إيكاو)؛ مؤكدًا على أواصر الترابط وامتداد علاقات التعاون المتميزة بين الجانبين فى مختلف أنشطة الطيران المدنى.

وخلال اللقاء تم توقيع اتفاق دعم فنى لإعادة هيكلة وتصميم المجال الجوى المصرى بين وزارة الطيران المدنى ومنظمة (الإيكاو)، قام بتوقيعها من الجانب المصري؛ الطيار عمرو الشرقاوى رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى واخوان كارلوس رئيس المنظمة الدولية للطيران المدنى إيكاو.

وتهدف الاتفاقية الموقعة بين الجانبين إلى الارتقاء بكافة مجالات السلامة فى مرفق الطيران المدنى، وتقديم حلول فعالة حول إعادة تصميم المجال الجوى المصرى، وتخطيط الطرق الجوية بما يعزز تقليل وقت الرحلة ويحقق مرونة المجال الجوى المصرى بشكل أكثر كفاءة ويخفض نسبة الإنبعاثات الكربونية، وكذلك لاستيعاب أكبر عدد من الطائرات وزيادة الحركة الجوية، بما يتماشى مع التنامى المتزايد فى حجم الطلب على التشغيل ووصولا لأعلى مستويات الأمان والسلامة الجوية، ووفقًا للأسس والمعايير الدولية للطيران المدنى.

حضر مراسم توقيع الاتفاق كل من الطيار سامح الحفنى مندوب مصر الدائم لدى المنظمة الدولية للطيران المدنى (الايكاو ) Jorge Antonio مدير مكتب تطوير القدرات والتنفيذ بالمنظمة، ومحمد رحمة مدير عام مكتب النقل الجوى بالإيكاو د محمد أبو بكر فارع المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط بالإيكاو.

من جانب الوزارة المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والمحاسب أمانى متولى الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدنى، والعميد ياسر سعد مستشار وزير الطيران للمتابعة والإشراف على شئون مكتب الوزير.

وفى هذا السياق؛ أكد وزير الطيران على أهمية استفادة سلطة الطيران المدنى المصرى بالاستشاريين من قبل الإيكاو بشأن التباحث حول تقديم أفضل السبل لدعم النقل الجوى المصرى، مشيدًا بالدور الذى تضطلع به المنظمة لضمان أمن وسلامة المسافرين وحركة الطيران العالمية؛ فضلا عن الدور الهام والجهود البارزة التى تبذلها الإيكاو من أجل النهوض بقطاع الطيران المدنى فى مختلف المجالات؛ موضحًا أن توقيع شراكة تعاون تؤكد حرص الوزارة على الاهتمام بتطوير مختلف مجالات النقل الجوى مع كافة المنظمات الدولية.

ومن جانبه أعرب اخوان كارلوس سالازار عن سعادته لزيارة مصر تزامنًا مع الاحتفال بمرور ٧٠ عاما من الشراكة الفعالة والعلاقات الثنائية المتميزة، مشيدًا بحفاوة الاستقبال وحسن الاستضافة التى لمسها منذ وصوله إلى مصر، مؤكدًا أن اتفاق التعاون يعد فرصة هامة وداعمة لآفاق التعاون والشراكة المتميزة من خلال سلطة الطيران المدنى بما يدعم القدرات التنافسية للمجال الجوى المصرى.

كما أكد سالازار عن تقديره وترحيبه بمواصلة العمل مع الجانب المصرى خاصة فى ضوء ما تشهده الفترة الحالية من مشروعات تطوير وتحديث فى كافة مجالات الطيران المدنى ؛ لافتا أنه يفخر ويسعد بالاستعانة بالعديد من الخبراء والمختصين ذات الكفاءة والقدرات العالية من مختلف دول المنطقة للعمل بالإيكاو فى مجالات النقل والاقتصاد والبيئة والأمن والسلامة الدولية فى مجال الطيران المدنى ؛ وبخاصة الكوادر والخبرات المصرية ذات الكفاءة العاليه لما يقدمونه من جهود بارزة بالمنظمة ؛ مضيفًا نحن سعداء بتواجد المكتب الإقليمى فى مصر لاستكمال ومواصلة العمل المشترك من أجل الإرتقاء والنهوض بكافة مجالات صناعة النقل الجوى إقليميًا ودوليًا.

وأشاد وفد منظمة الايكاو بروعه وعراقة الحضارة الفرعونية القديمة بمنطقة أهرامات الجيزة، وذلك خلال الاحتفال بمناسبة مرور ٧٠ عاما على استضافة مصر للمكتب الإقليمى للمنظمة.

جدير بالذكر أن مصر من أوائل الدول المؤسِسة التى وقعت على اتفاقية شيكاغو وعضو بمجلس الإيكاو منذ إنشائه، كما استضافت مصر المكتب الإقليمى للمنظمة لمنطقة الشرق الأوسط بالقاهرة منذ عام١٩٥٣،، هذا ويعمل بالمنظمة أول مصرى وعربى وافريقى يشغل منصب مدير قطاع النقل الجوى بالإيكاو وكذلك فى منصب نائب رئيس لجنة البيئة ومنصب نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمنظمة.