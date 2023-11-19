شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي بحزب مستقبل: التنسيق على مستوى المحافظات لدعم الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد علاء الدين، الأمين العام المساعد للأمانة المركزية للشباب بحزب مستقبل وطن، إنه يتم التنسيق والعمل على قدم وساق من أجل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا على أهمية العمل الجماعي من أجل استمرار عملية الحشد والدعم على مستوى المحافظات.

وحذر الأمين العام المساعد للأمانة المركزية للشباب بحزب مستقبل، خلال المؤتمر الجماهيري لدعم الرئيس السيسي، مساء اليوم الأحد، الحاضرين من الانسياق وراء الشائعات والإرهاب الفكري، مشددا على أن الجميع يدرك حجم المخاطر والتحديات التى تحيط بالدولة المصرية خلال تلك المرحلة، والتى تتطلب مننا المشاركة الإيجابية ودعم الوطن، حتى نتمكن من العبور من الأزمات الحالية.

وقد استعرض المؤتمر الجماهيري، انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الشباب بمختلف النواحي السياسية والتقنية والاجتماعية، من خلال عرض فيديو مختصر عن أبرز هذه الإنجازات والمبادرات، والتى كان أبرزها مبادرة رواد ٢٠٣٠، وأسال الرئيس، كما عقد مؤتمر الشباب وانطلاق حوار موسع في ٢٠١٦، الذى كان نواة لمنتدى شباب العالم، الذى عقد بعد نسخ، ليمد جسرا هاما بين الشباب والدولة، وتطويرهم في العمل السياسي ودمجهم في المؤسسات التنفيذية.