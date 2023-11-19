شباب المصريين بالخارج: الاتحاد فى حالة انعقاد مستمرة لانتهاء انتخابات الرئاسة

القاهرة - سامية سيد - واصل الدكتور محمود حسين، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، لقاءاته بأعضاء الجاليات المصرية بالخارج، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لحثهم على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة والتصويت للرئيس عبدالفتاح السيسى.

وعقد رئيس اتحاد، لقاء مع رؤساء الأندية المصرية بالإمارات المختلفة وكذلك مجموعة من قيادات الجالية المصرية بالإمارات وأعضاء الاتحاد بدولة الإمارات الشقيقة، للاطلاع على آخر استعداداتهم لحشد المصريين فى الانتخابات الرئاسية، المزمع إجراؤها فى الخارج ايام ١و٢و٣ ديسمبر.

وشارك فى اللقاء كل من أحمد عجيلة رئيس النادى المصرى بدبى والمهندس أحمد جمعة نائب رئيس النادى والمستشار لطفى حسين رئيس النادى المصرى بعجمان وبهاء حسين نائب رئيس النادى وماهر قنديل رئيس النادى المصرى بام القوين والمهندس محمد الشافعى رئيس النادى المصرى برأس الخيمة وخالد فريد نائب رئيس النادى المصرى بالعين ومحمد حافظ رئيس النادى المصرى ابوظبى والدكتور صبحى الجزيرى صندوق التكافل إلى جانب عدد من رجال الأعمال المصريين بالامارات وهم عماد الصرفى وعوض الشريف ويوسف صديق ومحمود شوقى ونرمين عز ودينا حسين.

وأكد أن الاتحاد فى حالة انعقاد دائم ومستمر، مع جميع أعضائه فى مختلف دول العالم، خاصة أن القيادة السياسية التى قدمت لمصر الكثير وإعادة لها مكانتها دوليا واقليما تستحق أن يشارك الجميع فى الانتخابات ردا للجميل.

ووجه الدكتور محمود حسين، الشكر لكلا لممثلى ورؤساء الأندية المصرية بالإمارات المختلفة وكذلك مجموعة من قيادات الجالية المصرية بالإمارات وأعضاء الاتحاد بدولة الإمارات الشقيقة، وذلك لجهودهم الكبيرة ودورهم الوطنى فى دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحرصهم على حشد أبناء الجالية المصرية بالإمارات للمشاركة فى الانتخابات بكثافة كبيرة. هذا الدور الذى لم يتوقف منذ الانتخابات الرئاسية ٢٠١٤ و٢٠١٨ وكذلك التعديلات الدستورية.