شبكة "NBC": الحرب على غزة تودي بشعبية بايدن إلى أدنى مستوياتها بين الناخبين

اشارت شبكة "NBC" الى "تدني شعبية الرئيس الأميركي جو بايدن جراء الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط وموقف واشنطن من هذه القضية"، مبينة أنه "يحظى الآن بدعم 40 بالمئة فقط ممن شملهم الاستطلاع".

وأشار قسم كبير من المستطلعة آراؤهم إلى "عدم موافقتهم على سياسات بايدن بشأن قضية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي اندلع في تشرين الاول الماضي". ويبدو موقف بايدن الضعيف أكثر وضوحا بين الديمقراطيين، الذين يعتقد معظمهم أن إسرائيل ذهبت بعيدا في عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وبين صفوف الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما.

يشار إلى أنه في ايلول الماضي، وافق 46% من هؤلاء الناخبين على أداء رئيس البيت الأبيض. واوضحت "NBC" أن "هذا الرقم انخفض الآن إلى 31%".

وأظهر الاستطلاع أيضا أن بايدن يتخلف عن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في معدلات الموافقة على سياساته وذلك لأول مرة قبل انتخابات 2024.