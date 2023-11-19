"أكسيوس": السنوار استأنف التفاوض وإذا تم التوصل إلى اتفاق فسيتم تنفيذه على مرحلتين

كشف موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مصادر، أن "رئيس حركة حماس في غزّة يحيى السنوار استأنف التفاوض وإذا تم التوصل إلى اتفاق فسيتم تنفيذه على مرحلتين، في المرحلة الأولى ستطلق حماس سراح نحو 50 إمرأة وطفلاً مقابل وقف القتال لمدة خمسة أيام".
وذكر الموقع، أن "حماس ستسعى إلى إطلاق سراح المزيد من النساء والأطفال المحتجزين لدى فصائل أخرى في مرحلة ثانية، والسنوار يطالب إسرائيل بالإفراج عن جميع النساء والأطفال الفلسطينيين الأسرى في السجون الإسرائيلية".
ولفت الى أن "حماس تطالب بالسماح بدخول 400 شاحنة يومياً عبر معبر رفح، وتوفير الوقود للمستشفيات والمخابز بالإضافة إلى غيرها من السلع الإنسانية"، مضيفاً أن "المفاوضات عادت للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح عشرات الرهائن المحتجزين في غزة وأظهرت تقدماً متواضعاً".
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