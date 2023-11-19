ممثل "حماس" في لبنان: نطالب الدول العربية بالتسريع بتطبيق مقررات القمة حتى ولو أتى ذلك متأخراً

أشار ممثل حركة حماس في لبنان احمد عبد الهادي، الى أن "الخطة الدفاعية في شمال وجنوب غزة قادرة على التعامل مع العدو لأن القوات الخاصة في المقاومة الفلسطينية مقسمة الى ألوية للتعامل مع الجغرافيا".

ولفت عبد الهادي، في حديث للـ"جديد"، الى أنه "حتى الآن ما يزيد عن 600 الف فلسطيني يتواجدون في شمال غزة على الرغم من مجازر العدو، والإسرائيلي عرض بروباغندا امام أهالي الأسرى الإسرائيليين وهو يوهم ان عملياته الفاشلة هدفها الوصول اليهم الا انه لا يحقق سوى القتل".

وذكر أن "لدى حماس وغيرها 250 أسير ولا يتواجدون في مكان واحد، ونتنياهو غير معني بهم والقصف المستمر يمكن ان يتسبب بقتلهم وربما هذا هو مبتغاه"، مضيفاً "عناوين كثيرة يوافق عليها الإسرائيلي بما يخص الهدنة ومن ثم ينقلب عليها".

وكشف عن "ضغوطات أميركية هائلة على الدول العربية والإسلامية لعدم الضغط على إسرائيل لكي تستمر بمجازرها ونحن نطالب الدول العربية بالتسريع بتطبيق مقررات القمة حتى ولو أتى ذلك متأخراً"، مؤكداً أننا "سننتصر ونبني على هذا الانتصار ونغير الواقع على مستوى الداخل وعلى مستوى العلاقة مع الاحتلال".