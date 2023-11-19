فقدان سفينة وطاقمها المكون من 12 شخصاً جراء عاصفة في تركيا

أعلنت السلطات التركية أنّ سفينة وطاقمها المكون من 12 شخصاً، فُقدوا في شمال غرب تركيا جراء عاصفة عنيفة.

واوضحت المديرية العامة للملاحة البحرية وهي هيئة عامة تركية تابعة لوزارة النقل، إنّ "السفينة كافكامتلر التي ترفع العلم التركي أصدرت إشارة استغاثة اليوم الساعة 10,29 صباحاً (...) وبقيت جهودنا للاتصال بالسفينة وطاقمها بدون جواب".

وأرسلت السفينة آخر إشارة لها قبالة سواحل إيريغلي شمال غرب تركيا.

واضافت المديرية العامة للملاحة البحرية "بسبب سوء الأحوال الجوية، من المستحيل حاليًا الوصول إلى الموقع (حيث توجد) السفينة أو رؤيتها من قرب. ستبدأ جهود البحث والإنقاذ بمركبات جوية وبحرية بمجرد أن يسمح الطقس بذلك".

وعلى متن سفينة الشحن اثنا عشر بحاراً وكانت تنقل فيروسيليكون من ميناء تمريوك في روسيا إلى ألياغا في تركيا.

وأفاد قبطان السفينة خلال اتصاله الأخير بالسلطات التركية، بأنها كانت تنجرف نحو كاسر للأمواج قبالة سواحل إيريغلي.

وضربت رياح وعواصف قوية مناطق عديدة في تركيا الأحد، خصوصاً في شمال غرب البلاد.

وانشطرت سفينة أخرى ترفع العلم الكاميروني إلى قسمين في إيريغلي بسبب الأمواج العنيفة، بعدما تمكن جميع أفراد طاقمها من مغادرتها سالمين.

كذلك تسبّبت الرياح القوية والأمطار بحدوث فيضانات وأضرار في بلدتين ساحليتين على البحر الأسود بالقرب من إسطنبول، هما شيله وغاريبسه، بدون تسجيل وقوع ضحايا أو إصابات.