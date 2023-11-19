"سرايا القدس" قصفت قاعدة "تسيلم" العسكرية برشقة صاروخية مركزة

أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، عن "قصف قاعدة تسيلم العسكرية برشقة صاروخية مركزة".

وكانت قد أعلنت السرايا، في وقت سابق من اليوم، عن "قصف بقذائف الهاون النظامي تحشدات للعدو الصهيوني في بيارة مرتجى في حي الزيتون وتصيبها بشكل مباشر".

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الـ44، وقد أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد قتلاه اليوم إلى 7 ضباط وجنود، في حين أعلنت كتائب "القسام" أنها قتلت 6 جنود إسرائيليين من مسافة صفر، واستهدفت منزلا في منطقة جحر الديك به عدد كبير من الجنود الإسرائيليين، وأوقعتهم بين قتيل وجريح.