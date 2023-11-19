ماكرون لنتانياهو: عدد الضحايا المدنيين كبير جدًا في غزة ويجب التمييز بين الإرهابيين والسكان

أعلن قصر "الإليزيه"، أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن عدد الضحايا المدنيين كبير جدًا في قطاع غزة"، مذكرًا إياه "بالضرورة المطلقة للتمييز بين الإرهابيين والسكان".

وأعرب ماكرون لنتانياهو عن "قلقه البالغ حيال تصاعد العنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة"، داعيا الى "القيام بكل ما هو ممكن لمنع اتساع أعمال العنف هذه والحفاظ على الهدوء".

كذلك، تطرق الى هذه القضية في اتصال مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مؤكدا له أنه "يدين أعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية"، وفق الرئاسة الفرنسية.

وذكر ماكرون عباس بـ"ضرورة أن تدين السلطة الفلسطينية وجميع دول المنطقة في شكل لا لبس فيه وبأكبر قدر من الحزم، الهجمات الارهابية التي شنتها حماس في السابع من تشرين الأول".