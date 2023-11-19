عراقيون يستهدفون قاعدة الحرير الأمريكية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد بيان للميليشيات العراقية بأنها استهدفت قاعدة للقوات الأمريكية بطائرة مسيرة في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان، في إطار الرد على العمليات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من الشهر الماضي. وذكرت في بيان وزع على موقع الإعلام الحربي التابع للمقاومة، أنهم استهدفوا «قـاعـدة حرير» شمال العراق، بطائرة مسيرة أصابت هدفها بشكل مباشر. وتواصل الميليشيات تنفيذ عملياتها منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة التي تجاوزت 54 عملية استهداف بالطائرات المسيرة، والصواريخ طالت القواعد العسكرية العراقية والسورية التي تضم قوات أمريكية، فضلا عن استهداف إيلات داخل الأراضي الإسرائيلية بشكل شبه يومي.

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