الرئاسي اليمني يدعم مساعي المملكة لنشر السلام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني دعمه الكامل للمساعي السعودية من أجل تجديد الهدنة وتخفيف معاناة الشعب اليمني، وإطلاق عملية سياسية شاملة تضمن استعادة مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار والتنمية في البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور أعضائه عيدروس الزبيدي، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني، بينما غاب بعذر عضوا المجلس سلطان العرادة وطارق صالح.

وناقش الاجتماع تطورات الأوضاع المحلية والإقليمية ومستجدات الوساطة التي يقودها الأشقاء في المملكة لوقف إطلاق النار، واستئناف عملية سياسية شاملة تحت إشراف الأمم المتحدة، كما ناقش الاجتماع وفقا لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» مؤشرات الاقتصاد الوطني، والمتغيرات السعرية في العملة المحلية والسلع الأساسية، والتداعيات المحتملة للتصعيد الإسرائيلي الغاشم في الأراضي الفلسطينية المحتلة على أمن واستقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين.

وأقر الاجتماع عددا من المعالجات للتسريع بمصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والخدمية، وتعزيز الإجراءات الحكومية لتحسين الموارد، والحد من التداعيات المستمرة للهجمات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية، وتهديداتها لحركة الملاحة وخطوط التجارة الدولية.

وأكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج في وقت سابق أن المناقشات التي أجراها في العاصمة السعودية الرياض، ركزت على التوصل إلى اتفاق يعالج ظروف المعيشة المتدهورة في البلاد، يؤسس لوقف إطلاق للنار، ويمهد لعملية سياسية يمنية جامعة برعاية الأمم المتحدة.

من جهة أخرى كشفت منظمة ميون لحقوق الإنسان أسماء الضباط في جهاز الأمن والمخابرات بميليشيات الحوثي الذين تولوا التحقيق مع مسؤول الأمن والسلامة بمنظمة إنقاذ الطفولة هشام الحكيمي، منذ اعتقاله في التاسع من سبتمبر الماضي بصنعاء وحتى مقتله داخل السجن بعد 50 يوما من الاعتقال، وعبرت المنظمة في بيان صحفي عن إدانة واستنكار تجاهل ميليشيات الحوثي جميع الدعوات لإجراء تحقيق شفاف للكشف عن ملابسات مقتل الحكيمي.

إلى ذلك قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إنها رصدت عبر فريقها الميداني أكثر من (421) حالة قتل تحت التعذيب من إجمالي (1716) حالة تعرضت للتعذيب في معتقلات الميليشيات الحوثية.

وطالبت الشبكة في بيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص ومنظمات حقوق الإنسان، بمغادرة مربع الصمت الذي شجع ميليشيات الحوثي على ممارسة البطش والتنكيل بحق الأسرى والمختطفين، وإصدار إدانة واضحة لهذه الجريمة النكراء، والضغط على الميليشيات لتبادل فوري لكل الأسرى والمختطفين، والعمل على تصنيفها منظمة إرهابية، وملاحقة ومحاكمة قياداتها باعتبارهم مجرمي حرب.

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