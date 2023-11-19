أوامر باعتقال مسؤولين بتهم فساد في الصومال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت محكمة محافظة بنادر التي تضم العاصمة الصومالية مقديشو مطلع الأسبوع الحالي، تعميما بتعقب عبدالقدار محمد إبراهيم مدير إدارة ضرائب البر بوزارة المالية، الواقعة في مديرية ورتا نبدا، لينضم إلى سلسلة من المسؤولين الملاحَقين إثر إعلان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عن ضرورة مكافحة الفساد المالي والإداري كهدف استراتيجي لمحاربة الإرهاب. وطالبت المحكمة المتهم عبدالقدار محمد إبراهيم بالمثول أمام القضاء، إلا أنه تغيب، وقالت في تعميمها إن النيابة العامة الوطنية هي الطرف المدعي في القضية المرفوعة ضد إبراهيم، وتشمل لائحة الاتهام الموجهة إليه التورط في ممارسة الفساد واختلاس الأموال العامة وتزوير المستندات.

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