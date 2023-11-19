شكرا لقرائتكم خبر إسرائيل تعترف بمقتل 380 جنديا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهرت إحصاءات عسكرية أن 59 جنديا قتلوا منذ أن بدأت إسرائيل هجومها الجوي بقطاع غزة، وقال متحدث باسم قوات الدفاع الإسرائيلية أمس، إن 380 جنديا إسرائيليا قتلوا منذ هجوم حماس على إسرائيل، في السابع من أكتوبر الماضي بمنطقة حدودية إسرائيلية.

وتتضمن الإحصاءات الجنود الذين لقوا حتفهم على الحدود مع لبنان، حيث تقع اشتباكات متكررة منذ بدء الحرب، مما أثار مخاوف من توسع نطاق الصراع.

وبالمقارنة قتل 66 جنديا و5 مدنيين في الجانب الإسرائيلي خلال حرب غزة التي استمرت 50 يوما خلال 2014.