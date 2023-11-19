إسرائيل تعترف بمقتل 380 جنديا

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وتتضمن الإحصاءات الجنود الذين لقوا حتفهم على الحدود مع لبنان، حيث تقع اشتباكات متكررة منذ بدء الحرب، مما أثار مخاوف من توسع نطاق الصراع.
وبالمقارنة قتل 66 جنديا و5 مدنيين في الجانب الإسرائيلي خلال حرب غزة التي استمرت 50 يوما خلال 2014.
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