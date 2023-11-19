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إسرائيل تعترف بمقتل 380 جنديا

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- بواسطة أيمن الوشواش - أظهرت إحصاءات عسكرية أن 59 جنديا قتلوا منذ أن بدأت إسرائيل هجومها الجوي بقطاع غزة، وقال متحدث باسم قوات الدفاع الإسرائيلية أمس، إن 380 جنديا إسرائيليا قتلوا منذ هجوم حماس على إسرائيل، في السابع من أكتوبر الماضي بمنطقة حدودية إسرائيلية.

وتتضمن الإحصاءات الجنود الذين لقوا حتفهم على الحدود مع لبنان، حيث تقع اشتباكات متكررة منذ بدء الحرب، مما أثار مخاوف من توسع نطاق الصراع.

وبالمقارنة قتل 66 جنديا و5 مدنيين في الجانب الإسرائيلي خلال حرب غزة التي استمرت 50 يوما خلال 2014.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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