كتائب القسام: أجهزنا على 6 جنود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة حماس أمس، الإجهاز على 6 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في شمال قطاع غزة.

وقالت في منشور أورده «المركز الفلسطيني للإعلام» عبر منصة «إكس» اليوم «مجاهدونا يجهِزون على 6 جنود صهاينة من مسافة صفر بمنطقة جحر الديك، بعد مهاجمتهم بقذيفة مضادة للأفراد، والإطباق عليهم بالأسلحة الرشاشة».

بدورها قالت سرايا القدس إنها أوقعت خسائر كبيرة في الجانب الإسرائيلي في بيت حانون، وأشارت إلى استهداف آلية عسكرية صهيونية بقذيفة التاندوم بمنطقة الصفطاوي.