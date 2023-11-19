شكرا لقرائتكم خبر كتائب القسام: أجهزنا على 6 جنود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقالت في منشور أورده «المركز الفلسطيني للإعلام» عبر منصة «إكس» اليوم «مجاهدونا يجهِزون على 6 جنود صهاينة من مسافة صفر بمنطقة جحر الديك، بعد مهاجمتهم بقذيفة مضادة للأفراد، والإطباق عليهم بالأسلحة الرشاشة».
بدورها قالت سرايا القدس إنها أوقعت خسائر كبيرة في الجانب الإسرائيلي في بيت حانون، وأشارت إلى استهداف آلية عسكرية صهيونية بقذيفة التاندوم بمنطقة الصفطاوي.
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