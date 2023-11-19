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كتائب القسام: أجهزنا على 6 جنود

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة حماس أمس، الإجهاز على 6 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في شمال قطاع غزة.

وقالت في منشور أورده «المركز الفلسطيني للإعلام» عبر منصة «إكس» اليوم «مجاهدونا يجهِزون على 6 جنود صهاينة من مسافة صفر بمنطقة جحر الديك، بعد مهاجمتهم بقذيفة مضادة للأفراد، والإطباق عليهم بالأسلحة الرشاشة».

بدورها قالت سرايا القدس إنها أوقعت خسائر كبيرة في الجانب الإسرائيلي في بيت حانون، وأشارت إلى استهداف آلية عسكرية صهيونية بقذيفة التاندوم بمنطقة الصفطاوي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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