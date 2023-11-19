القصف يقطع الاتصالات جنوب لبنان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة «ألفا» لتشغيل شبكات الهاتف النقال في لبنان أمس، تعرض إحدى محطاتها لقصف إسرائيلي في «قضاء مرجعيون»، مما أدى إلى انقطاع الخدمة عن مناطق جنوبية. وقالت «تعرضت محطة محيبيب الرئيسة في قضاء مرجعيون إلى تدمير جزئي نتيجة قصف إسرائيلي تعرضت له». وأضافت «هذه المحطة تغذي بدورها محطات ألفا في ميس الجبل والدبية وحيان وحولا ومركبا، مما أدى إلى تعطل المحطات الـ6 وانقطاع الخدمة عن كامل المناطق التي تتغذى من هذه المحطات».

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