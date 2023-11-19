انت الان تتابع خبر برلماني: مستقبل الحلبوسي انتهى.. الجلستان الاستثنائيتان غير دستوريتين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال خشان في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، إن "البرلمان تبلغ بانهاء عضوية الحلبوسي منذ لحظة صدور الحكم وبالتحديد منذ ضربة الجاكوچ"، واصفاً هذا القرار بـ"الاستثنائي والمميز؛ لما يتضمنه من مبادئ دستورية واخلاقية يجب أن تُدرس في مدارس وكليات القانون"، كاشفاً في الوقت ذاته عن أن "القرار جاء خلافاً للإرادة السياسية التي كانت تؤيد بقاء الحلبوسي خوفاً من أن تترتب نتائج سيئة تضر البلد".وأضاف، أن "القرار يكشف عار الحلبوسي وحتى يتخلص من عار ما جناه في المجلس ذهب الى التهرب والتحجج بان القرار سياسياً"، لافتاً إلى أن "الادلة على تزوير الحلبوسي كانت واضحة"، مردفاً بالقول: "المحكمة انهت مستقبل الحلبوسي السياسي بسبب جرائمه".

وتابع "الحلبوسي كان متسلطاً وليث الدليمي كان تحت الضغط فقدم الورقة الفارغة مع الإستقالة مثل غيره من الأشخاص في تقدم"، موضحاً أن "الدليمي باستطاعته الترشح للانتخابات المقبلة وهو لا يقدر عليه الحلبوسي لان المحكمة الاتحادية اثبتت عليه جريمة التزوير وهي من الجرائم المخلة بالشرف"، مبيناً أن "ليث الدليمي قدم اليوم دعوى ضد الحلبوسي أمام هيئة النزاهة".