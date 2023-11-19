شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 6 أشخاص جراء أمطار غزيرة في البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات البرازيلية اليوم، مصرع 6 أشخاص في فيضانات وانهيارات أرضية اجتاحت جنوب البرازيل الأسبوع الماضي.

وقال نائب حاكم ولاية "ريو غراندي دو سول" إن الولاية شهدت تسجيل الوفيات إضافة إلى وقوع أضرار كبيرة في الممتلكات.

حالة الطوارئ

وفي ولاية "سانتا كاتارينا" جرى الإبلاغ عن وفيات إثر الأمطار التي تستمر في غزارتها منذ يوم الثلاثاء الماضي، مؤكداً حالة الطوارئ في 64 بلدة.

وتعرضت مناطق جنوب البرازيل لكوارث طبيعية عدة في الأشهر الأخيرة، بسبب ظواهر مناخية قاسية مثل الأمطار الغزيرة والأعاصير.